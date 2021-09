Gewerbeanlass trotzt Pandemie – Der Nachtwächter lockte Einkaufslustige nach Bülach Das Konzept ist erprobt – und hat sich auch unter Corona-Bedingungen bewährt. Zum 10. Mal fand am Freitagabend der Nachtwächter in Bülach statt. Astrit Abazi

Nachtwächter Andreas Müller. Er führte Interessierte durch die Altstadt. Foto: Leo Wyden

Am Freitagabend feierte der Nachtwächter von Bülach sein 10-Jahr-Jubiläum: Um 19 Uhr öffneten über 40 Geschäfte ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Die Läden und Stände des Bülacher Gewerbes boten nicht nur Speis und Trank an, sondern auch Darbietungen: Eine Vorstellung des Spitals Bülach und der Polizei zum Thema «Heldinnen und Helden unserer Zeit» am Hans-Haller-Platz war die Hauptattraktion. Auch die Darbietung der Turmbläser zum Start war eindrücklich.

«Grundsätzlich ist es immer schwierig vorherzusagen, wie gut ein solcher Anlass besucht wird», sagt Organisatorin Franziska Paukert von der Firma CDG Beratungen. «Da der Nachtwächter kein abgestecktes Veranstaltungsgebiet hat, vermischen sich die Besucherinnen und Besucher mit Leuten, die einfach so in Bülach sind.» Am Ende waren dann in etwa so viele Schau- und Einkaufslustige anwesend wie in gewöhnlichen Jahren. Das sei vermutlich auch dem guten Wetter zu verdanken, sagte Cornelia Daftarian, ebenfalls von der FIrma CDG Beratungen. Entsprechend war auch die Stimmung gelöst.