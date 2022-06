Antenne darf verkauft werden – Der Netzanschluss in Rafz könnte bald mehr kosten Künftig wird die Gemeinde Rafz nicht mehr selbst eine Antenne zur Verfügung stellen. Für die Nutzer könnten die Preise steigen. Manuel Navarro

Um solche Antennenwälder auf den Dächern der Gemeinde zu verhindern, wurde in Rafz in den 80er-Jahren eine Antennenanlage gebaut. Nun darf sie verkauft werden. Foto: Archiv

Die in den 1980er-Jahren erbaute Antennenanlage von Rafz soll verkauft werden. So entschieden die 56 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung am Montag mit grossem Mehr. Vor der Abstimmung kam es allerdings doch noch zu einer Diskussion. Grund dafür war vor allem, dass zwar darüber entschieden wurde, dass der Gemeinderat die Antennen verkaufen darf – aber nicht an wen.