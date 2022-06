Parlament Opfikon – Der neue «Bock» ist gewählt Die konstituierende Parlamentssitzung in Opfikon stand ganz im Zeichen von Wahlen. Alexander Lanner

Die Mitglieder des neuen «Bocks» in Opfikon (von links): Silvia Messerschmidt (1. Vizepräsidentin, SVP), Tobias Honold (Präsident, NIO@GLP) und Ceren Bingöl (2. Vizepräsidentin, SP). Foto: «Stadt-Anzeiger Opfikon»

An der Sitzung des Opfiker Parlaments von Montagabend ging es sehr förmlich zu und her. Der Grund: Auf der Traktandenliste standen gleich sieben Wahlen. So wurde unter anderem die Geschäftsleitung – umgangssprachlich auch «Bock» genannt – gewählt. Tobias Honold (NIO@GLP) amtiert im Amtsjahr 2022/23 als Präsident des Rats, Silvia Messerschmidt (SVP) ist 1. Vizepräsidentin und Ceren Bingöl 2. Vizepräsidentin.

Daneben standen die Wahlen für die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission, der Rechnungsprüfungskommission, der Spezialkommission Planung, eines Delegierten des Gemeinderats für den Spitex-Verein, einer Delegierten Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich und der Mitglieder des Wahlbüros an.

