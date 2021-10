Premiere in Zürich – Buhrufe im Opernhaus – der neue Chefdirigent startet fulminant Verdis «Trovatore» wird unter der Leitung des von Gianandrea Noseda zum grossen Wurf. Auch seine Mitstreiterinnen brillieren. Doch das gefällt nicht allen. Susanne Kübler

Vor Agnieska Rehlis als Azucena fürchtet sich selbst der Dirigent. Foto: Monika Rittershaus

Verdis Erfolgsoper «Il trovatore» ist ein Albtraum. Für die Protagonisten, die alle übel enden, aber auch für die Regisseure: Was sollen sie anfangen mit diesem musikalisch packenden, aber inhaltlich ebenso makabren wie unwahrscheinlichen Stück? Psychologisieren, aktualisieren, plausibilisieren – das alles kann nur schiefgehen.

Die walisische Regisseurin Adele Thomas hat für ihr schlicht umwerfendes Zürcher Debüt mit dem «Trovatore» deshalb einen anderen Weg gewählt. Er führt in die Welt des Malers Hieronymus Bosch, eine Welt der Fabelwesen und Monstrositäten, in der es aber an den unwahrscheinlichsten Orten auch Schönheit und Komik gibt.