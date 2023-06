Achte Generation – Der neue Fünfer ist fast ein Siebener Zehn Zentimeter länger und erstmals auch mit reinem Elektroantrieb: Beim neuen 5er hat BMW alle Register gezogen. Dave Schneider

1 / 4 Der neue 5er ist auch als reine Elektrovariante i5 erhältlich. Fotos: BMW

Wenn im Oktober die achte Generation des 5er-BMW zu den Händlern rollt, wird schnell klar: Die Mittelklasselimousine von einst hat sich zur Oberklasselimousine gewandelt. Über fünf Meter lang, ein Radstand von knapp drei Metern und so luxuriös ausgestattet wie ein 7er, hat das Modell inzwischen die Schwelle von der Businessclass zur First Class überschritten. Zu verdanken ist das in erster Linie dem wichtigen chinesischen Markt, wo der Fünfer eine grosse Rolle spielt und wo Länge, Platz und Luxus entscheidende Faktoren sind.

Der Neue hat also nicht nur 10 Zentimeter in der Länge und 20 Zentimeter beim Radstand zugelegt, BMW zieht auch bei der Antriebspalette sämtliche Register. Erstmals ist der Fünfer nicht nur mit 48-Volt-Mildhybriden (Benzin und Diesel) und mehreren Plug-in-Hybridvarianten, sondern auch mit reinem Elektroantrieb erhältlich – und das gleich ab Beginn der Markteinführung im Herbst. Der neue i5 kommt dabei in zwei Varianten (eDrive40 und M60 xDrive) mit 250 kW / 340 PS und Heckantrieb respektive 442 kW / 601 PS und Allradantrieb, ist mit einer Batterie mit 81,2 kWh Nettokapazität ausgestattet und schafft damit eine Normreichweite von 477 respektive 455 Kilometern. In der Stadt sollen sogar bis 582 Kilometer möglich sein.

156 Kilometer in 10 Minuten

Das Topmodell M60 xDrive spurtet dank zwei E-Motoren in 3,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. An der Schnellladesäule saugt der i5 dann mit maximal 205 kW – so wird in 10 Minuten der Saft für weitere 156 Kilometer «getankt». Eine Ladung von 10 auf 80 Prozent dauert so nur eine halbe Stunde. An der heimischen Wallbox lädt der Akku mit 11 kW, gegen Aufpreis sind auch 22 kW möglich.

Auch sonst hat sich der neue Fünfer dem Zeitgeist gebeugt: Erstmals ist die serienmässige Interieur-Ausstattung komplett vegan, Leder ist nur gegen Aufpreis erhältlich. Das Cockpit mit einer zum Fahrer geneigten Displaykonsole aus zwei Bildschirmen, grossem Head-up-Display, einer interaktiven Leuchtleiste hinter kristallähnlichem «Glas» stammt grösstenteils aus dem neuen 7er und ist mit vielen Komfortfeatures fast genauso luxuriös wie dieser. Preislich ist der neue 5er aber tiefer positioniert: Los geht es bei 67’700 Franken für den Basis-Benziner 520i, das Topmodell i5 M60 xDrive ist ab 123’900 Franken zu haben.

Mit dieser Studie landet BMW einen Volltreffer Infos einblenden «Ein zeitloses Symbol für die Freiheit auf vier Rädern und das genussvolle Reisen zu zweit» – BMW umschreibt das Concept Touring Coupé, das die Bayern am diesjährigen Concorso d’Eleganza Villa d’Este präsentiert haben, ziemlich schwulstig. Doch die Studie ist ein echter Volltreffer. Das Unikat ist quasi ein Z4 mit Shooting-Brake-Heck – und das funktioniert optisch erstaunlich gut. Die Proportionen und die Namensgebung der Studie erinnern an das 328 Touring Coupé, das 1940 das Langstreckenrennen Mille Miglia gewann. Die lange Front entspricht bis auf einige wenige Details dem aktuellen Z4, von dem auch die Türen und die Rückleuchten stammen. Doch die Seitenfenster schwingen hinter den Türen kühn nach oben, das sanft abfallende Dach ist links und rechts im Zagato-Stil angehoben. Wie so oft bei Designstudien ist es auch beim Concept Touring Coupé unwahrscheinlich, dass der Hersteller eine Serienversion baut. Schade, denn dieses Shooting-Brake-Coupé dürfte gut ankommen – vor allem, wenn es von einem der emotionalsten Motoren der Industrie angetrieben würde: dem berühmten, unerreichten Reihensechszylinder von BMW. (ds) Ein Z4 mit Shooting-Brake-Heck – bisher leider nur eine Studie. Foto: BMW

Fehler gefunden?Jetzt melden.