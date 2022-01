Allrounder auf Abruf – Der neue Heinzelmann aus Eglisau Wer in Eglisau und Umgebung in seinem Zuhause etwas reparieren oder optimieren möchte, hat dafür eine neue Option: Peter Schlittler steht mit Rat und Tat bereit. Ursula Fehr

Peter Schlittler aus Eglisau bietet Arbeiten aller Art an – vom Baumfällen bis zum Lampenflicken. Foto: Balz Murer

Auf der einen Seite gibt es viele Menschen, die hilflos dastehen, wenn eine Lampe einen Wackelkontakt hat, die Waschmaschine aussteigt oder ein Küchengestell an die Wand gedübelt werden sollte. Und auf der andern Seite gibt es die geborenen Handwerker und Tüftler wie zum Beispiel Peter Schlittler aus Eglisau, von dem besonders von hilfebedürftigen Frauen behauptet wird: «Peter ist handwerklich wirklich hochbegabt.»

Also hat er sich seit der Pensionierung vor allem darum gekümmert, dass sich in den Stuben seiner Bekannt- und Verwandtschaft alle Schrauben und Nägel am richtigen Ort befinden, die Geräte laufen und sämtliche Lichter, Wasserhahnen und Steckdosen funktionieren. Als er das Atelier von Su Lösch im Bauelenzelg auf Vorderfrau brachte, meinte diese begeistert: «Mach doch eine Bude auf mit dem Slogan: Rent de Peter». Tatsächlich kann nun ab sofort Peter Schlittler samt seinen vielfältigen Kenntnissen im Reparieren und Neuerfinden zu einem moderaten Stundentarif gemietet werden.