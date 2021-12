Überraschende Wahl – Der neue Opernhaus-Chef heisst Matthias Schulz Der 44-jährige Deutsche übernimmt 2025 die Nachfolge von Andreas Homoki. Wer ist er? Und wie versteht er seinen Job? Antworten gibt er im Interview. Susanne Kübler

«Ein Intendant braucht einen fast missionarischen Eifer»: Matthias Schulz. Foto: PD

Das Überraschendste an dieser Wahl ist, dass sie tatsächlich überraschend kommt. In Gesprächen über Andreas Homokis Nachfolge fielen die verschiedensten Namen – aber nie jener von Matthias Schulz. Dabei passt der gebürtige Münchner in jeder Hinsicht ins Beuteschema einer Findungskommission: Schulz ist 44 Jahre alt und als Intendant der Berliner Staatsoper unter den Linden seit 2018 Chef eines überaus renommierten Hauses.

Auch sein Werdegang ist exemplarisch: Schulz hat Klavier und Volkswirtschaften studiert, kennt sich also in künstlerischen wie in ökonomischen Fragen aus. Vor seinem Wechsel nach Berlin hat er erfolgreich als Konzertchef der Salzburger Festspiele und als Gesamtleiter des Mozarteums Salzburg gewirkt. Als Vater von fünf Kindern dürfte er zudem ziemlich stressresistent sein.