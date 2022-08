Omer Dzemali folgt auf Paul Vogt – Der neue Uni-Herzchirurg kommt vom Triemli Der Chef-Herzchirurg des Stadtspitals Zürich soll die Herzklinik im Unispital wieder zum Florieren bringen. Infolge des Falls Maisano hat die Klinik viele Patienten verloren. Susanne Anderegg UPDATE FOLGT

Omer Dzemali wechselt vom Triemli ins Unispital. Foto: Dominique Meienberg

Für das Unispital ist es ein Gewinn, für das Stadtspital ein Verlust: Omer Dzemali verlässt das Triemli und wird Direktor der Uniklinik für Herzchirurgie. Wie die beiden Spitäler mitteilen, tritt Dzemali am 1. Dezember die Nachfolge von Paul Vogt an, der die Klinik übergangsweise geleitet hat. Der neue Klinikdirektor soll die Zusammenarbeit der zwei Spitäler in der Herzchirurgie vorantreiben. Dafür sei er bestens geeignet, da er im Rahmen der Herzallianz seit 2016 auch am Unispital tätig war.