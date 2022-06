Spatenstich in Embrach – Der neue Werkhof kommt, aber mit Verspätung Um ein Jahr hat sich die Inbetriebnahme des neuen Werkhofs verzögert. Nun sind die Bagger aufgefahren. Thomas Mathis

Mit dem Spatenstich vom Freitag beginnt der Bau des neuen Werkhofs in Embrach offiziell. Foto: Patrick Gutenberg

Eigentlich hätte der neue Werkhof der Gemeinde Embrach bereits diesen Herbst fertig sein sollen. Doch erst jetzt haben die Bauarbeiten an der Hardstrasse begonnen. Der Spatenstich fand am Freitag in Anwesenheit lokaler Prominenz statt, darunter der Gemeinderat von Embrach. Nach dem Aushub sollen im August die Baumeisterarbeiten beginnen, danach wird der Holzbau erstellt und ab Februar folgt der Innenausbau. Die Inbetriebnahme ist für September 2023 geplant.