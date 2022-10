Kein Public Viewing im Unterland – Der neue WM-Trend heisst «Private Viewing» Zu kalt, zu laut, zu zeitverschoben. Grosse öffentliche Anlässe zur Winter-Fussball-WM wird es im Unterland nicht geben. Florian Schaer

So wird der Stadtplatz Kloten auch aussehen, wenn die Schweiz gegen Brasilien tschuttet – ein Public Viewing gibt es 2022 nicht. Foto: Balz Murer

Vor dem Kiosk im Dietliker Brandbachcenter steht ein einsamer grüner Pappständer mit ein paar Fahnen und ein paar billigen Plastiksonnenbrillen in diversen Nationalfarben. «Alles 50 Prozent» steht daran, von Hand eiligst auf ein hingeklebtes Blatt geschrieben. Einen Monat vor Anpfiff scheint nirgends so richtig Fussballstimmung aufzukommen. Vielleicht, weil in den Läden noch die Halloween-Deko hängt, die dann traditionsgemäss von Christbaumkugeln abgelöst wird? Vielleicht aber auch deshalb, weil es praktisch keine Public-Viewing-Anlässe geben wird, an denen man Fahnen schwenken oder sich mit Schminke und Plastiksonnenbrille hinreichend in Szene setzen könnte.