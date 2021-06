Gastro-Serie «Besser essen» – Der Neuhof Bachs überrascht die Agglomenschen Wer in einer Landbeiz mit Bewährtem und Deftigem rechnet, wird von der leichten und innovativen Küche des Neuhofs eines Besseren belehrt. Daniela Schenker

Duett von auf der Haut gebratenen Forellen mit Gemüsesalaten. Foto. Daniela Schenker

Bräuchte es einen Beweis, wie gross und vielfältig das Zürcher Unterland ist: Die Autofahrt von Wallisellen nach Bachs würde ihn erbringen. In 30 Minuten – Umleitung inbegriffen – wechseln die Kulissen schneller als in jedem Theater. Erst zieht die zubetonierte Agglo, dann der Monsterbau Circle an uns vorbei, ehe sich die Strasse durch die Ausläufer Bülachs bis ganz in den Nordwesten des Bezirks schlängelt. Bachs zählt gemäss statistischem Amt des Kantons Zürich 614 Einwohner, 15 Kindergartenkinder, 19 Landwirtschaftsbetriebe, 544 Stück Rindvieh und 3 Restaurants.