Reiten: Bülacher Pferdesporttage – Der Neukirchhof bleibt eine regionale Top-Adresse Die Bülacher Reitsportanlage hat die Bühne für das Championat der regionalen Springreiter gebildet. Eine dort geplante internationale Premiere fiel indes einem Virus zum Opfer. Für einmal war es nicht Sars-CoV-2. Karin Omran-Marty

Bei prächtigen äusseren Bedingungen auf dem Bülacher Neukirchhof gewinnt Marianne Hauser mit Cosmashiva das OKV-Championat. Foto: Karin Omran-Marty

«Es war zwar ein Mammutprogramm, aber es ist alles sehr gut gelaufen», kommentierte OK-Präsident Urs Truttmann am Ende der Bülacher Pferdesporttage. «Das Wetter hat immer gut mitgespielt, die Teilnehmerinnen waren allesamt zufrieden», fuhr Truttmann fort, der auch den Gastgeberclub, den KV Bülach und Umgebung, präsidiert. «Es gab keinen Unfall, auch darum können wir ein sehr positives Fazit ziehen.» In der Tat sind die Zahlen der Hauptveranstaltung der Bülacher beeindruckend. An neun Turniertagen kamen nicht weniger als 39 Prüfungen mit insgesamt über 2500 Starts zur Austragung. Und das alles ohne Zwischenfälle.