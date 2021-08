Roy Gelmi beim FCW – Der Neuling, der von oben kommt Roy Gelmi war sechs Jahre lang in einer höchsten Liga erste Wahl. Jetzt soll er als Routinier im Abwehrzentrum eine Stütze des FCW werden. Hansjörg Schifferli

Drei Routiniers beim FC Winterthur: Roman Guess, Granit Lekaj und Roy Gelmi (von links). Foto: Enzo Lopardo

Es lief am vergangenen Freitag FCW – FC Wil, und für die Winterthurer stand ein Challenge-League-Debütant auf dem Platz. Aber es war kein Junger wie in den Zeiten der Pandemie so mancher seine erste Chance erhielt. Es war ein Routinier, der gleichsam von oben kommt, um dem FCW zu helfen, endlich mal mehr Konstanz in sein Wirken zu bringen. Roy Gelmi ist es, der nach 133 Spielen für den FC St. Gallen und den FC Thun in der Super League sowie 27 für die VVV aus Venlo in der holländischen «Eredivisie» erstmals in der Challenge League auftrat.

Gelmi, der mit seinen 1,88 m Grösse schon mal das Gardemass für einen Innenverteidiger mitbringt, machte an der Seite des neuen Captains Granit Lekaj einen guten Match; verlässlich, solide eben wie man es von einem mit seiner Erfahrung erwarten darf. Von einem, der kein Blender ist, aber von sich selbst auch sagt: «Als Innenverteidiger bin ich im besten Alter.» Mit 26 und nach sechs Jahren als Stammspieler in einer obersten Liga darf man das so sehen.