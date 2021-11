Wale bremsen Erderwärmung – Je mehr sie fressen, desto besser­ geht es dem Ökosystem Mit ihren Exkrementen düngen Bartenwale die Meere mit lebenswichtigen Nährstoffen. Forscher haben nun rausgefunden, dass sie mehr fressen als bisher angenommen. Barbara Reye

Ein Buckelwal, der wie der Blauwal zu den Bartenwalen gehört, frisst vor der Küste Kaliforniens. Foto: John Durban

Der Blauwal ist ein Gigant der Ozeane. Er hat die Länge einer Boeing 737 der ersten Generation, ein Herz, etwa so gross wie ein Kleinwagen, und eine Zunge mit dem Gewicht eines Elefanten. Aufgrund seiner Grösse ist der Riese aber vor allem auch eine wahre Fressmaschine. Am Tag kann er zum Beispiel im östlichen Nordpazifik 16 Tonnen Krill fressen, wie eine aktuelle Studie in der Fachzeitschrift «Nature» jetzt berechnet hat. Das sind umgerechnet schätzungsweise über 120 Millionen der nur etwa zwei Zentimeter grossen Kleinkrebse.

Bis vor fast 60 Jahren konnten Blauwale noch gejagt werden, sodass ihre Population dadurch von geschätzten 350’000 Individuen auf 1000 bis 2000 sank. Erst ein Verbot im Jahr 1966 durch die Internationale Walfangkommission trug zum Schutz der Tiere bei. Inzwischen gehen Fachleute davon aus, dass sich die Population wieder etwas erholt hat. Dennoch stehen sie weiterhin auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten.