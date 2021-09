Eishockey: Kloten bläst zum Angriff – Der Österreicher auf grosser EHC-Mission Als stiller Schaffer bezeichnet sich Patrick Obrist. Der Stürmer will mit Kloten im ersten Heimspiel gegen Olten allen Fans für ihren treuen und lautstarken Support viel zurückgeben. Dominic Duss

Ist ganz auf seine Arbeit im Trikot des EHC Kloten fokussiert: Patrick Obrist will mit den Flughafenstädtern wieder Höhenflüge erleben und so die Fans erfreuen. Foto: Leo Wyden

In seine siebte Spielzeit mit dem EHC Kloten ist er letzte Woche gestartet. «Ich habe hier alle Höhen und Tiefen erlebt», blickt Patrick Obrist zurück. Im Sommer 2015 schloss er sich den Flughafenstädtern an, nach einer Saison in Rapperswil-Jona, die mit dem Abstieg geendet hatte. Der Playoff-Viertelfinal 2016 und der Cupsieg 2017 waren seine Highlights in der Swiss-Arena. 2018 erfolgte mit dem Fall in die Swiss League der Tiefpunkt.

Nach dem Abstieg stand für ihn fest: «Dass ich das hier wiedergutmachen möchte.» Der Stürmer hat sich eine Mission auferlegt: «Den Club wieder dorthin zu führen, wo er hingehört – das ist das Mindeste, was ich tun kann.» Zumal Kloten für den Österreicher «das zweite Daheim» geworden ist. Er schwärmt von der familiären Atmosphäre im Club, der Infrastruktur und der Nähe zum Flughafen, die ihm für Reisen gelegen kommt.