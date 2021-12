Analyse: Dem Papst sein Teufel – Der Papst und die satanischen Verse

Papst Franziskus verurteilt Gewalt gegen Frauen als teuflisch – und überhaupt soll man dem Teufel fernbleiben – was meint er damit genau? Meinung Jean-Martin Büttner

Der Papst küsst Trump: Graffito in Rom. FAZ

Er hat das Offensichtliche scharf verurteilt. So viele Frauen seien zu Hause missbraucht und geschlagen worden, sagte der Papst am Sonntag in einer italienischen Fernsehsendung. «Das ist ein Problem, das in meinen Augen fast satanisch ist, denn es bedeutet, die Schwäche von jemandem auszunutzen, der sich nicht wehren kann.»

Wie viel brutaler sich die Gewalt äussern muss, bis der Papst sie für ganz satanisch hält, kann man sich fragen. Aber hier interessiert mehr, wie häufig sich der oberste Katholik mit dem Teufel abgibt. Denn für ihn ist das Satanische, wie er es nennt, keine Projektion und keine Verdrängungsleistung, sondern eine permanente Gefahr. Personalisiert in der Figur des Teufels.