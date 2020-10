Naherholung am Flughafen – Der Parkhügel hinter dem Circle öffnet für das Publikum Ab nächstem Donnerstag steht der Flughafenpark als Erholungs- und Begegnungsort für alle offen. Der artifiziell ausgestaltete Hügel urbaner Natur erinnert stark an die Expo02. Florian Schaer

Adirondack Chairs sind in den USA der letzte Schrei. Jetzt halten diese Stühle fürs Geniessen der freien Natur auch im Flughafenpark Einzug. Foto: Paco Carrascosa

Was sonstwo Feuerschale mit Sitzbank oder Klettergerüst heissen würde, wird im neuen Flughafenpark «Waldintervention» genannt. Und auf dem höchsten Punkt des Parks, der «Himmelsplattform» mit ihren 28 Metern Durchmesser, werden mit einem Wasserspiel künstliche Nebelwolken produziert – das erinnert den Besucher unweigerlich an die Arteplage in Yverdon-les-Bains von 2002. «Wir wollen den Himmel hier fassbar machen», sagte Robin Winogrond. Als Geschäftsführerin des zuständigen Landschaftsarchitekturstudios Vulkan hat sie am Mittwoch eine Schar geladener Medienvertreter durch den Flughafenpark auf dem Butzenbüel geführt. «Der Himmel soll eben irgendwo sein, nicht nirgendwo.»