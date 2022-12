Portugals Held – Der Planet Ronaldo hat Rost angesetzt Wo immer er ist, dreht sich alles um ihn – obschon er 37 ist und sportlich deutlich nachgelassen hat. Am Dienstag steht Cristiano Ronaldo gegen die Schweiz im Zentrum der Aufmerksamkeit. Thomas Schifferle

Ein Mann und hundert Kameras: Cristiano Ronaldo beim WM-Spiel mit Portugal gegen Uruguay. Foto: Getty Images

Cristiano ist 11, als er fast täglich weint. Von Madeira ist er allein weggezogen, um in Lissabon die Nachwuchsakademie von Sporting besuchen zu können. Er weiss, er ist noch immer in Portugal, aber er fühlt sich wie in einem anderen Land. Die Familie fehlt ihm.