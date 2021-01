Polestar Precept Infos einblenden

Polestar hat bestätigt, dass der 2020 vorgestellte Precept in Produktion gehen wird. Der Precept zeigt die zukünftige Designausrichtung der schwedischen Marke auf und beleuchtet auch den Kurs von Polestar in Bezug auf digitale Technologie und die Verwendung innovativer nachhaltiger Materialien, sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich.

«Die Verbraucher wollen Veränderungen in dieser Branche sehen – nicht nur Träume», so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. «Precept wird jetzt zu einem noch stärkeren Statement. Wir engagieren uns für die Reduzierung der Umweltbelastung durch unsere Autos und unser Geschäft.»

Die Innenausstattung des Precept zeichnet sich durch einen Mix aus nachhaltigen Materialien aus, darunter recycelte PET-Flaschen, wiederverwertete Fischernetze und recyceltes Korkvinyl. In vielen Innen- und einigen Aussenteilen ist zudem ein Verbundwerkstoff aus Flachsgewebe zu finden. Der Precept soll in China in einer neuen Produktionsanlage produziert werden. (lie)