Zwei Filialen geschlossen – Der Post fehlt im Unterland zurzeit jeder dritte Angestellte Die Notlage in der Schweiz zwingt die Post dazu, im Unterland zwei Filialen vorübergehend zu schliessen. Dabei soll es vorerst bleiben. Flavio Zwahlen

Die Postfiliale in Bachenbülach bleibt wegen des Coronavirus bis auf weiteres geschlossen. Paco Carrascosa

Aufgrund des Coronavirus ist die Post gezwungen, im Unterland die Kräfte zu bündeln. Die Folge: Die Filialen in Bachenbülach und Niederglatt bleiben vorübergehend geschlossen. Mediensprecher Erich Goetschi sagt: «Wie anderen Unternehmen und Organisationen fehlen auch uns zunehmend Mitarbeitende.» Einige sind krank, andere gehören zu einer Risikogruppe und bleiben deswegen zu Hause – oder sie betreuen Kinder. «Aktuell ist rund ein Drittel der Mitarbeitenden im Unterland nicht im Einsatz.» Hinzu komme, dass in den vergangenen Wochen die Kundenfrequenz in den Postfilialen um bis zu 40 Prozent abgenommen hat.