«Viele Chancen werde ich in meinem Alter nicht mehr kriegen», sagt Simon Weder. Der 34-Jährige spricht vom Playoff-Final in der 1. Liga. Den möchte der aktuelle Topskorer, der auch als Vereinspräsident amtet, mit Unihockey Bassersdorf Nürensdorf (UBN) heuer zum zweiten Mal in der Klubgeschichte erreichen. Das elektrisierende Duell im Pandemiejahr 2020 gegen Lokalrivale Bülach musste nach nur einer Partie und einem eher überraschenden 6:4-Sieg der Bassersdorfer wegen des Infektionsgeschehens im Land abgebrochen werden. «Das tut noch immer ein bisschen weh», sagt Weder. «Wir waren damals ausgezeichnet in Form und ich hätte gerne erfahren, was möglich gewesen wäre.» Was Teamgeist und Talent anbelangt ist UBN diese Saison ähnlich gut aufgestellt wie damals, punkto Erfahrung hat die Equipe sogar noch zugelegt. Einen wichtigen Unterschied zu 2020 gibt es allerdings: Dieses Jahr steigt das Team als Leader ins Playoff. «Die Aussenseiterrolle können wir so natürlich nicht mehr für uns reklamieren», bemerkt Weder.

An einen möglichen Aufstieg verschwendet der Stürmer aktuell wenig Gedanken (»Saisonziel bleibt der Playoff-Final»). Als Präsident indes hat er sich schon überlegt, was wäre, sollten UBN nach einem gewonnenen Erstliga-Final auch den letzten NLB-Vertreter bezwingen. «Wir sagen zu einem Aufstieg nicht grundsätzlich nein», erklärt er. «Aber mir als Präsident wäre lieber, wir hätten noch etwas Zeit, um die nötigen Strukturen für eine solche sportliche Herausforderung zu schaffen.»

Klar ist, dass auch das Playoff-Viertelfinal kein Kinderspiel wird. UBN trifft in der Best-of-3-Serie auf Lokalrivale Glattal Falcons. Zwar gingen beide Duelle in dieser Saison an die Bassersdorfer (4:2 und 7:3), doch Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze. «Die Stimmung wird super sein, darauf freuen wir uns», sagt Weder, warnt aber auch: «Solch emotionale Duelle sind unberechenbar, die Tabellenplätze der Qualifikation nicht mehr von Belang.» Die Serie startet am Samstag in der Turnhalle Hatzenbühl in Nürensdorf (17.30).

In derselben Gruppe trifft Bülach Floorball als Tabellensechster auf Pfannenstiel Egg (3.). Auch diese Affiche verspricht Spannung. In der Qualifikation konnte zuerst Bülach (5:4), dann Pfanni (5:3) je ein Duell gewinnen. Das erste Heimspiel der Bülacher ist am 11. Februar in der Hirslen (17 Uhr). (mak)