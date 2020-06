Was macht eigentlich? Mirco Zwahlen – Der Präsident mit dem besonderen Anspruch Mirco Zwahlen war Serien-Schweizer-Meister des LC Regensdorf. Inzwischen führt der einstige 1500-Meter-Spezialist aus Glattfelden den Leichtathletik-Club, dem sich in der speziellen Zeit besondere Herausforderungen stellen. Jörg Greb

Acht Jahre nach dem Ende der Aktivkarriere ist Mirco Zwahlen seinem Sport eng verbunden geblieben. Als aktiver Funktionär ist er heutzutage vor allem am Rande der Tartanbahn anzutreffen. Foto: Christian Merz

Es war ein würdiger und emotionaler Schlusspunkt. Und verbunden mit einer letzten Glanztat des Protagonisten. Mirco Zwahlen, das Aushängeschild des LC Regensdorf, schuf mit einer Tagesbestzeit das Fundament zum Titelgewinn. Im Verbund mit Martin Knill, Benedikt Bünz und Stefan Lombriser lief er an den Schweizer Team-Meisterschaften über 1500 Meter zum Sieg. «Es ist wunderschön, eine lange Karriere mit einer Goldmedaille abzuschliessen», sagte der damals 30-Jährige an jenem 15. September 2012 in Olten. Dabei brachte ihm jener letzte Triumph seine bereits 27. Goldmedaille auf nationaler Ebene ein – eine Marke, die in der Geschichte seines Vereins, des LC Regensdorf, einzigartig da steht und wohl auch noch länger diese Sonderposition einnehmen wird.