Wahlkampf in der Türkei – Der Präsident zeigt Schwäche Etwas mehr als zwei Wochen vor den Wahlen in der Türkei sagt Recep Tayyip Erdogan seine anstehenden Auftritte ab. Wie steht es um seine Gesundheit? Und wie realistisch ist es, dass er diesmal verliert? Raphael Geiger aus Istanbul

Liegt in den Umfragen hinten – und hat dazu auch noch gesundheitliche Probleme: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Foto: Francisco Seco (Keystone)

Zwei Tage lang ist Recep Tayyip Erdogan nicht in der Öffentlichkeit erschienen. Zuletzt hatte er sich einem TV-Interview gezeigt am Dienstagabend, in einer Livesendung, plötzlich brach das Bild ab. Der Journalist flüsterte: «Werbung.» Im Hintergrund eine männliche Stimme, kaum hörbar: «Eyvah, eyvah.» Am ehesten zu übersetzen mit: Oh mein Gott. Ein dumpfes Geräusch war da noch, es klang, als würde sich jemand übergeben.