Neue Zürcher Spezialität – Der Quartierbäcker geht, seine Apfeltörtchen bleiben Als die Bäckerei Stadelmann am Goldbrunnenplatz zur Kleiner-Filiale wurde, verschwanden die beliebten Apfeltörtchen vom Ladentisch. Ein Quartierbewohner wollte aber nicht auf sie verzichten. Hélène Arnet

Geschäftsführer Andreas Hopp bei der Degustation in den Produktionsräumen von Kleiner beim Bahnhof Altstetten. Foto: Silas Zindel

«Dauerhaft geschlossen» steht Weiss auf Rot, wenn man nach der Bäckerei Stadelmann am Goldbrunnenplatz googelt. Schon wieder ein Quartierbeck, der verschwindet. Das ist nur die halbe Wahrheit, denn Bäcker Anton Stadelmann ist erst in Pension gegangen, nachdem er sein Geschäft in guten Händen wusste. Die «guten Hände» sind allerdings kein privater Beck mehr, sondern die Zürcher Bäckerei Kleiner, die seit 2006 zu der Gastronomiegruppe ZFV-Unternehmungen gehört.