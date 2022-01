Umerziehung in Dänemark – Der Raub der grönländischen Kinder Vor 70 Jahren hat Dänemark 22 Kinder aus Grönland verschleppen lassen. Sie sollten zur «Elite» erzogen werden – und wurden dann einfach vergessen. Ein Treffen mit zwei Überlebenden dieses «Experiments». Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Ein Familienfoto aus der Zeit vor dem «Experiment»: Helene Thiesen (ganz rechts) mit Schwester Victoria (ganz links), Mutter Magdalene und kleinem Bruder Hans in Bollerwagen. Foto: Helene Thiesen

«Welche Farbe soll dein Kleid haben?», fragte die Mutter. «Alle Farben», sagte Helene. Wie der Regenbogen, den ein paar Tropfen Öl in die Pfütze zaubern. Also nähte die Mutter ein Regenbogenkleid. Die Küche, in der die Mutter sass und nähte, hatte sie von oben bis unten mit Rosen tapeziert. Blumen, die es nur jenseits des Meeres gab. Als das Kleid fertig war, tat sie es in den kleinen Koffer.

«Komm», sagte die Mutter, «das Schiff ist da.» Sie gingen zum Hafen: Helene, die grosse Schwester, der kleine Bruder und die Mutter.

Helene Thiesen sagt, sie erinnere sich noch heute, 70 Jahre später, an jedes Detail dieses Tages: die Steintreppe, die hinab zu den Booten führte, das Wasser, das so klar war, dass man den Grund sehen konnte.