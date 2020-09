Demo mit Marco Rima und Andreas Thiel – Der real existierende Corona-Wahnsinn Komiker als Stargäste, ein Gruss von Linksextremisten und ein folgenschwerer Irrtum der Polizei. Protokoll eines eigenartigen Anlasses. Rico Bandle

«Es ist mir als Idiot eine grosse Freude…»: Komiker Marco Rima in Zürich. Foto: Michele Limina

Kurz vor fünf Uhr trat er endlich auf die Bühne. Marco Rima, der mit seinen Facebook-Videos gegen die Corona-Massnahmen Hunderttausende Klicks erzielte und zum Star der Szene wurde.

Bereits drei Stunden lang hatten die Demonstranten auf dem Zürcher Turbinenplatz ausgeharrt und unzählige Reden gehört, bevor Rima loslegte. «Es ist mir als Idiot eine grosse Freude, ein paar Worte an euch Idioten zu richten», sagte der Komiker in Anlehnung an den Begriff «Covidioten», der zur Verunglimpfung der sogenannten Corona-Skeptiker benutzt wird. Die Leute jubelten – der Bühnenprofi weiss genau, wie man die Zuschauer vom ersten Satz an fesselt.

Pointen über Bundesrat Berset

Rima erzählte, wie es ihn bedrücke, wenn ihm fremde Menschen zu seinem Mut gratulierten. «Mut haben die Menschen in Weissrussland, die für die Demokratie demonstrieren.» Es sei eine ungute Entwicklung, wenn man auch hier glaube, es brauche Mut, um etwas zu sagen. «Das gibt es sonst in einer Diktatur.»

Einige Hundert Menschen demonstrierten am Samstag auf dem Turbinenplatz im Zürcher Kreis 5. Foto: Michele Limina

In seiner durchkomponierten Ansprache wechselten sich Pointen über Bundesrat Berset und ernst gemeinte Appelle in hohem Tempo ab. «Befreit euch von den Fesseln der Panik», rief er der begeisterten Menge zu.

Die Polizei war an dem Anlass mit zwei Wasserwerfern, mehreren Mannschaftswagen und weiteren Fahrzeugen präsent. Dutzende Einsatzkräfte standen bereit. Wie viele Mann in Kampfmontur sowie Vertreter des polizeilichen Dialogteams in gelben Westen vor Ort waren, wollte der Polizeisprecher nicht sagen. Schon gar nicht, was ein solcher Grosseinsatz kostet.

Offenbar rechnete man mit einer Gegenaktion von Linksextremen. Diese kam dann auch – fiel allerdings nur kurz aus: Zwei Vermummte entrollten von einem Dach ein Transparent und rannten davon. Sechs Polizisten mit Helm entfernten den Aushang wenige Minuten später.

Das Lächeln des Andreas Thiel

Neben Rima standen noch zahlreiche weitere Redner auf dem Podium – und fast immer darum, dass Regierung und Medien die Menschen falsch informierten. «Es ist nicht nur Manipulation, es ist Mind-Control», sagte eine Aktivistin. Ein älterer Herr meinte: «In diesem Land und auf der gesamten Welt stimmt verdammt viel nicht mehr.»

Der zweite Stargast, Komiker Andreas Thiel, erzählte lächelnd Anekdoten von absurden Corona-Massnahmen, die er erlebt hatte. Und er verglich die Durchsetzungsmethoden mit jenen der Stasi.

Zweiter Stargast: Komiker Andreas Thiel. Foto: Michele Limina

Die Reden wurden immer mal wieder unterbrochen von Aufrufen der Polizei, dass entweder Abstand gehalten oder eine Maske getragen werden müsse. Ein hoffnungsloses Unterfangen: Anti-Masken-Demonstranten vom Maskentragen zu überzeugen, ist ähnlich Erfolg versprechend wie Jäger vom Veganismus.

Bemitleidenswerte Polizisten

Die Aufrufe wurden immer eindringlicher. Irgendwann stellte die Polizei ein Ultimatum – doch nichts passierte.

Dann, nach zwei Stunden, plötzlich eine neue Durchsage: Man habe falsch kommuniziert. Auch wenn die Distanzregel eingehalten werde, sei an dieser Demonstration eine Maske obligatorisch. Gelächter im Publikum. Der Veranstalter fragte ins Mikrofon: «Wer darf aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen?» Hunderte von Armen schnellten in die Höhe.

Die Polizisten in Kampfmontur konnten einem leidtun. Sie erhielten die Anweisung, Demonstranten ohne Maske vom Platz zu weisen und gegebenenfalls zu verzeigen. Bloss: Hier trug niemand eine Maske. Also pickten sie scheinbar wahllos einige aus der friedlichen Menge heraus und führten sie unter dem lauten Protest der Leute ab. Gemäss Polizeimitteilung wurden insgesamt 70 Personen weggewiesen und zwei angezeigt.

Ein Corona-kritischer Arzt auf der Bühne sagte: «Heute ist Tag 178 des verordneten Wahnsinns.» Zumindest für diesen Tag hatte er mit dieser Aussage nicht ganz unrecht.