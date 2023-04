Krieg im Jemen – Der Rebellenführer, der den Saudis die Hand entgegenstreckt Der Iran und Saudiarabien beteiligen sich am Krieg im Jemen. Nun aber hat Mahdi al-Mashat, der Anführer der von Teheran unterstützten Huthi, den saudischen Botschafter empfangen. Ein leidgeprüftes Land schöpft Hoffnung. Mirco Keilberth aus Tunis

Zeichen der Hoffnung: Mahdi al-Mashat, Huthi-Führer und der starke Mann im Jemen, empfängt den saudischen Botschafter Saeed al-Jaber. Foto: Keystone

Der Handschlag des saudischen Botschafters Saeed al-Jaber mit Mahdi al-Mashat am vergangenen Wochenende war ein Lichtblick in dieser dunklen Zeit des Jemen. Bisher hatten sich Repräsentanten der beiden Kriegsallianzen mit hasserfüllter Propaganda übertrumpft, nun wurde die Delegation aus Riad von dem Vorsitzenden des sogenannten Obersten Politischen Rates der Huthi-Bewegung mit einem Lächeln und offenen Armen empfangen. Man strebe einen ehrenhaften Friedensschluss und die Freiheit aller Jemeniten an, so Mashat, und meinte damit den Abzug sämtlicher ausländischer Soldaten.