Abbiegen mit dem Velo – Der Rechtsabbieger fürs Fahrrad bleibt exotisch Seit diesem Jahr darf auf dem Velo bei Rot rechts abgebogen werden – wenn denn ein entsprechender Pfeil markiert ist. Und genau das bleibt im Unterland eine Seltenheit. Florian Schaer

Wirklich gross ist das Schildchen nicht, aber es gilt: Hier darf ich als Radfahrer rechts abbiegen, obschon die Ampel auf Rot steht. Francisco Carrascosa

Rechts abbiegen, obwohl das Lichtsignal auf Rot steht. Wer mit einem E-Bike, einem E-Tretroller oder auf einem klassischen Fahrrad von der Kaserne Kloten her auf die «Wilden Mann»-Kreuzung zufährt, der darf das. Seit Anfang Jahr gilt die neue RABR-Regel – das ist tatsächlich die offizielle Abkürzung für «Rechts abbiegen bei Rot». Und der Kanton hat das entsprechende quadratische Schildchen mit dem gelben Pfeil an der Ampel angebracht.

Allerdings hat nur eine von den vier Kreuzungszufahrten beim «Wilden Mann» das Schildchen verliehen bekommen. Wer sich mit seinem Rad vom EHC-Puck-Kreisel, von der Swiss-Heckflosse (Dorfstrasse) oder vom Flughafen her (Flughafenstrasse) nähert, der geniesst an derselben Kreuzung kein RABR und muss warten. Die Kantonspolizei verweist auf den Katalog an Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit das neue Recht gewährt wird (siehe Kasten).