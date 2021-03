Musik aus Wallisellen – Der Reggae-König in gefühlvoller Mission Dominik Jud alias Dodo wurde 2015 mit seinem Ohrwurm «Hippie-Bus» der King des Schweizer Mundart-Reggae. Derzeit macht der Walliseller bei «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» auf TV24 mit. Beatrix Bächtold

Der Walliseller Sänger Dodo macht bei «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» mit. Foto: CH Media, Andrea Camen

1977 in Kenia geboren, verbrachte Dodo seine ersten Jahre in Abidjan an der Elfenbeinküste. Als sein Vater an Leukämie erkrankte, zog es die Familie zurück in die Heimatgemeinde Wallisellen. In der Hand seine Steinschleuder, im Herzen die afrikanische Lebensart, tauschte er notgedrungen von einem Tag auf den anderen Freiheit und Sonne gegen tausend neue Regeln und Hochnebel ein. «Mich hat keiner gefragt, ob ich das so will. Aber ich habs hingekriegt und gespürt, dass Heimat kein Ort, sondern ein Gefühl ist», erklärt er. Mit seiner positiven Grundeinstellung findet Dominik sich schnell zurecht. Später im Teenageralter spielt er im Eishockeyclub Wallisellen, macht die Handelsmittel- und später die Schauspielschule. «Vieles hat sich in meinem Leben geändert. Aber Reggaemusik habe ich immer im Herzen gehabt, und das hat mir immer geholfen, die Dinge zu ertragen, die ich nicht verstand», sagt er.