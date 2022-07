Die Quadratur des Kreises – Der Regierungsrat steckt wegen der Umfahrung Eglisau in der Klemme Mit Freude und Stolz präsentierte der Regierungsrat die jüngsten Pläne für die Umfahrung Eglisau. Ob so viel Optimismus gerechtfertigt ist, ist fraglich. Manuel Navarro

So könnte Eglisau dereinst aussehen – wenn es tatsächlich gelingt, eine Brücke über den Rhein zu bauen. Visualisierung: PD

Als der Kanton Zürich jüngst über die Umfahrung Eglisau informierte, hielt man sich mit positiven Statements zum umstrittenen Projekt nicht zurück. «Das Bauwerk bietet das Beste, was man in dieser Situation bieten kann», war noch eine der zurückhaltenderen Aussagen von Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP). Sie betonte auch, wie sehr die Regierung hinter dem Projekt stehe, wie sorgfältig die Machbarkeitsstudie über den Zugang zur geplanten Rheinbrücke ausgearbeitet worden sei, und versprühte Zuversicht. «Ich bin tief überzeugt, dass diese Brücke dereinst auch eine Historische sein wird, die in der Zukunft unter Schutz gestellt wird», erklärte sie. Und fügte hinzu: «Falls sie gebaut werden kann.»