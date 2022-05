Erschütternder Dokumentarfilm – Der Regisseur starb mit der Kamera in der Hand Für «Mariupolis 2» ist Mantas Kvedaravicius ein zweites Mal in die ukrainische Stadt gereist – und kam zu Tode. Matthias Lerf

Uraufführung in Cannes: Der letzte Film des Regisseurs Mantas Kvedaravicius, der in Mariupol erschossen wurde. Foto: Filmfestival Cannes / Hanna Bilobrova

Mariupol liegt in Trümmern. 90 Prozent der Gebäude in der ostukrainischen Stadt sind zerstört, eine Kirche steht noch. Dort haben zahlreiche Menschen Zuflucht gefunden, sie beten, schlafen, kochen Suppe vor der Tür. Manchmal, wenn es in der Nähe knallt, fliehen sie ins Gebäude, der Mann an der Kamera rennt mit.