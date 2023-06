Drachenbootrennen in Eglisau – Der Rhein gehört erneut den Drachen Im Rheinstädtchen Eglisau findet wieder das grösste Drachenbootrennen der Schweiz statt. Neben dem Wettkampf bietet auch das Rahmenprogramm einiges. Severin Hartmann

Das Drachenbootrennen zieht neben den Paddlerinnen und Paddlern auch viele Feierlustige an. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Auch ein Jahr nach dem Jubiläumsrennen werden wieder die Paddel in die Strömung des Rheins gedrückt: Das 31. Drachenbootrennen in Eglisau steht an. Eine Mischung aus Wettkampf mit fernöstlichem Hintergrund und Feierlichkeiten im Stil eines Stadtzürcher Sommerfestes.