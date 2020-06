Neue Sportanlage in Niederhasli – Der «rote Platz» der Sekundarschule soll saniert werden Für 360’000 Franken will Eduzis die Aussensportanlage in Niederhasli sanieren. Über den Kredit befindet die Kreisgemeindeversammlung am 25. Juni. Sharon Saameli

Der Sportplatz der Schule Seehalde in Niederhasli ist in einem desolaten Zustand. Raisa Durandi

Der «rote Platz», die Aussensportanlage des Schulhauses Seehalde in Niederhasli, befindet sich in einem desolaten Zustand. Das dokumentiert der Bericht zur Kreisgemeindeversammlung vom kommenden Donnerstag, 25. Juni, eindrücklich: Die Anlage stammt aus dem Jahr 1976 und ist seither – namentlich 1995 – nur «halbherzig geflickt» worden. Deshalb will sie die Kreisschulgemeinde Eduzis (Niederglatt, Niederhasli, Hofstetten) zum Preis von 360’000 Franken sanieren lassen. Auch die Sprintbahn, die Weitsprung- sowie die Kugelstossanlage würden Teil der Sanierungsarbeiten. Und: Die Schülerinnen und Schüler sollen einen «Street-Workout»-Park erhalten.