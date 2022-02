In der SP-Wahlkampfzentrale – Der rote Spindoktor «Aktivitäts-Punkte» für Politapéros, ein bisschen Panik und permanenter Druck: Oliver Heimgartner lenkt die wohl grösste Lokalpartei der Schweiz durch den Wahlkampf. Kevin Brühlmann

Im ständigen Kampagnenmodus: Oliver Heimgartner (26), Co-Präsident der Stadtzürcher SP. Foto: Sabina Bobst

Anfang Dezember 2021. Das Telefon in der Redaktion der Zeitung «P.S.» klingelte. Oliver Heimgartner, der Co-Präsident der Stadtzürcher SP, war am Apparat. Ein Artikel über den Wahlkampf seiner Partei sollte demnächst erscheinen, ein Bericht über die Listen für die Gemeinderatswahlen, über die Tatsache, dass sich Frauen und Männer in der Reihenfolge der Liste abwechseln und deshalb erfahrene Politiker da und dort einer jüngeren Politikerin den Vortritt lassen mussten.