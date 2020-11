Coiffeursalon in Glattfelden – Der Salon sieht immer noch aus wie vor fast 100 Jahre Der Coiffeur Fritz Kramer schneidet in seinem Salon jeden Samstag den Kunden die Haare. Die Räume sehen noch gleich aus wie bei der Eröffnung im Jahr 1934. Ruth Hafner Dackerman

Fritz Kramer ist immer noch in seinem Coiffeursalon in Glattfelden tätig, der 1934 von seinem Vater gegründet wurde. Foto: Balz Murer

Von aussen deutet nur ein altes Schild darauf hin, dass sich im über 200 Jahre alten Gebäude mitten im Dorfkern von Glattfelden ein Coiffeursalon befindet. Die Öffnungszeiten sind auf den Samstag beschränkt, denn Coiffeur Fritz Kramer lebt in Richterswil und macht den weiten Anfahrtsweg in sein Elternhaus nur einmal wöchentlich. Von 7 Uhr bis in den frühen Nachmittag – je nach Kundenandrang – steht er bereit, um Haare zu waschen und zu schneiden sowie Bärte zu stutzen.

Haare waschen, schneiden und föhnen geht auch in einer Umgebung, die seit fast 100 Jahren gleich geblieben ist. Foto: Balz Murer Der Rasierpinsel und die Schale für den Schaum sind wichtige Utensilien für Fritz Kramer. Foto: Balz Murer Die sorgfältige Arbeit wird von den Kunden geschätzt. Foto: Balz Murer

79 Jahre alt ist Kramer inzwischen, doch von seinem Elan hat er nichts verloren. Während er beim Glattfelder Kunden Peter Zollinger sorgfältig die Schere ansetzt, erzählt er von früher: «Die Leidenschaft für meinen Beruf habe ich wohl von meinem Vater geerbt. 1934 eröffnete er hier in meinem Elternhaus diesen Coiffeursalon.» Schon als kleiner Junge habe er beim Einseifen helfen dürfen. Nach der Lehre bei Coiffeur Iten in Bülach habe es ihn zuerst nach St. Moritz und später nach Genf und London gezogen.