Samichlaus 2021 – Der Samichlaus darf nicht alle Kinder besuchen Wegen der Corona-Pandemie gehen die St.-Nikolaus-Gesellschaften in diesem Jahr sehr unterschiedlich mit den Familienbesuchen um. Alexander Lanner

Mit Maske und hinter einer Plexiglasscheibe begrüssten Samichlaus und Schmutzli am letztjährigen Weihnachtsmarkt in Steinmaur die kleinen Gäste. Foto: Sibylle Meier

Der Besuch des Samichlaus bei den Familien gehört zur Vorweihnachtszeit wie der geschmückte Christbaum zu Heiligabend. Die Corona-Pandemie hatte dieser Tradition im letzten Jahr allerdings ein abruptes Ende bereitet. Die Samichlaus-Gesellschaften in der Region liessen damals die Besuche mehrheitlich ausfallen. In diesem Jahr ist es anders, aber alles andere als einheitlich. In einigen Gemeinden darf der Samichlaus keine Familienbesuche machen, in anderen wiederum schon. Und wenn der Samichlaus zu den Kindern kommt, bedeutet das nicht überall, dass er auch ins Wohnzimmer darf. Aus diesem Grund wurden einige Gesellschaften angefragt, ob sie den Samichlaus zu den Kindern nach Hause schicken oder ob Kinder selber zum Samichlaus gehen müssen.