Nur Online-Auftritt möglich – Der Samichlaus verzichtet auf einen Besuch in Bülach Die St.-Nikolaus-Gesellschaft Bülach führt diesen Winter keinerlei Aktivitäten durch. Dafür gibt es für Kinder eine Videobotschaft auf der Website. Barbara Stotz Würgler

Dieses Jahr geht kein Samichlaus durch die Gassen von Bülach. Das hat die St.-Nikolaus-Gesellschaft beschlossen. Foto: Yvon Baumann

Bisher besuchten die Mitglieder der St.-Nikolaus-Gesellschaft Bülach jedes Jahr Familien, Kindergärten, Schulen und Altersheime. Ob diesen Winter Samichlaus und Schmutzli trotz Pandemie in Aktion treten dürfen, darüber ist am Donnerstag an der Generalversammlung der St.-Nikolaus-Gesellschaft abgestimmt worden. Das Verdikt: Es wird auf sämtliche Samichlaus-Aktionen verzichtet. Auch der Chlauseinzug fällt ins Wasser – der Bülacher Weihnachtsmarkt ist längst abgesagt worden.