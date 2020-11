Pausenfazit - Der HCD führt nach einem verrückten Start

Was für ein Auftakt in die Partie zwischen dem SC Bern und dem HC Davos! Nach nur 57 Sekunden steht es 1:0 für den SC Bern. Scherwey bringt seine Farben mit dem ersten Angriff in Führung. Doch der HC Davos reagiert postwendend: Nur gerade 21 Sekunden später gelingt Thornton der Ausgleich. In den ersten 78 Sekunden der Partie fallen also gleich zwei Treffer!

Danach geht es turbulent weiter. Beide Teams betreiben ein aggressives Forechecking und lassen dadurch Räume in der Defensive offen. So entstehen auf beiden Seiten zahlreiche Chancen. Während Praplan für Bern allerdings nur den Pfosten trifft, macht es Lindgren in der 11 Spielminute besser und netzt zum 2:1 ein. Danach übernimmt Davos das Spieldiktat und setzt Bern mächtig unter Druck. Ein weiterer Treffer fällt jedoch nicht.