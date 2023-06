VW hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 die CO 2 -Emissionen pro Fahrzeug um 40 Prozent zu senken. Spätestens 2050 will das Unternehmen bilanziell klimaneutral sein. Da sind nachhaltige Materialien, die die Umwelt weniger belasten, Pflicht. Deshalb wird die ganze ID-Familie mit mehr umweltfreundlichen Materialien ausgestattet. Zur Wahl stehen etwa Sitzbezüge aus Seaqual-Garn, das zu 10 Prozent aus gesammeltem Meeresmüll und zu 90 Prozent aus recyceltem PES-Garn hergestellt wird. Oder aus Art-Velours Eco, das zu 71 Prozent aus recyceltem Material besteht. Für Zierteile wird kein Chrom mehr verwendet, stattdessen kommt ein Flüssiglack in Chromoptik zum Einsatz, dessen Bindemittel biobasiert ist. Es werden Kunststoffe aus PET-Flaschen oder alten Fischernetze eingesetzt – und je nach Anforderung an das Material bestehen Bauteile zu einem geringen Anteil oder komplett aus Rezyklaten. «Das Feedback unserer Kundinnen und Kunden bestätigt uns, diese nachhaltigen Ansätze in Zukunft weiter auszubauen», sagt Silke Bagschik, die bei VW die Sparte E-Mobilität leitet.

Der Konzern forscht bereits an weiteren umweltfreundlichen Stoffen, unter anderem am «Kaffeeleder». Dieses soll gängiges Kunstleder ersetzen, das zu einem grossen Teil auf mineralölhaltigen Kunststoffen wie Polyurethan oder PVC basiert. Ersetzt werden kann dies durch die sogenannte Silberhaut der Kaffeebohne, die bei deren Röstung anfällt. Das neue Material könnte schon bald auf Sitzen und Armlehnen eingesetzt werden, zumindest vorerst in Prototypen. «Das Potenzial ist gross», sagt Martina Gottschling, Forscherin der Volkswagen Group Innovation. «Es kann einer der nächsten Schritte sein, um den ökologischen Fussabdruck unserer ID-Flotte weiter zu optimieren.» (ds)