Der schnellste Mensch der Welt – Die Geschichte des Gärtners aus Texas ist filmreif Der Vater im Gefängnis, die Mutter abwesend: Der Start ins Leben war für US-Star Fred Kerley hart und schicksalhaft – heute (19.10 Uhr) ist er beim WM-Showdown über 100 m der Titelverteidiger. Monica Schneider Budapest

Zuerst über 400 m Weltspitze, dann König über 100 m: Das Leben hat Fred Kerley (28) gelehrt, sich hohe Ziele zu setzen. Foto: Jewel Samad (AFP)

Als der andere fertig geredet hatte, sagte Fred Kerley nur noch ein Wort: «Amen.» Damit endete am Freitag an der Medienkonferenz das verbale Getöse zum heutigen 100-m-Showdown an der WM in Budapest (19.10 Uhr). Es geht im neuen Stadion um den Titel des schnellsten Mannes der Welt. Also um viel Prestige und Show. Und davor um die markigsten Worte.