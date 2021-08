Wachsender Zellstoffbedarf in Asien – Der Schweiz geht das Papier aus – auch wegen der Verpackungsindustrie Schweizer Verlage haben zu wenig Papier. Selbst wer seit Jahren im Vertrieb arbeitet, sagt: Eine derartige Situation gab es noch nie. Dafür gibt es mehrere Gründe. Sandro Benini

Kinderbücher sind besonders betroffen. Denn j e aufw e ndiger die Herstellung, desto gravierender wirk t sich der Mangel aus . Foto: Raphael Moser (BZ)

Von einem «grossen Problem» spricht der Zürcher Verleger Patrick Frey. «Besorgniserregend» sei die Situation, sagt Carsten Schwab, der als Geschäftsleitungsmitglied beim Diogenes-Verlag unter anderem zuständig ist für die Beschaffung von Papier und Pappen und für Druckaufträge – so etwas habe er in den 15 Jahren, in denen er sich um die materielle Herstellung von Büchern kümmere, noch nie erlebt.

Und Alexandra Stender, die Leiterin der Herstellungsabteilung beim deutschen Suhrkamp-Verlag, sagt in der «Süddeutschen Zeitung»: «Überall leuchten die roten Lampen.»