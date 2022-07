Leichtathletik-WM in Eugene – Simon Ehammer springt sensationell zu Bronze Am zweiten Tag der WM in Eugene gibt es bereits Grund zum Jubel: Simon Ehammer gewinnt Bronze im Weitsprung – es ist erst die 9. WM-Medaille für die Schweiz. Monica Schneider

Schweizer WM-Medaillen-Gewinner: Simon Ehammer behauptet sich unter den Weitsprung-Spezialisten, fliegt auf 8,16 m und gewinnt Bronze. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Der chinesische Sieger weinte, und Simon Ehammer wickelte sich schnell in die Schweizer Fahne und drehte eine kleine Ehrenrunde auf dem Rasen des Hayward Fields: Eben hatte er sich seinen grossen Traum erfüllt – den Gewinn einer WM-Medaille. Was es werden würde, hatte er bis fast zuletzt nicht gewusst, denn das Weitspringen wurde gegen Ende zum Krimi. Jianan Wang gelang in seinem sechsten und letzten Versuch der Goldsprung auf 8,36 m, damit verdrängte er den Olympiasieger Tentoglou noch von Platz 1 (8,32 m) und den Schweizer vom Silberplatz (8,16 m).

Doch die Bronzemedaille ist nicht eine Enttäuschung, sondern die vorläufige Krönung eines Athleten, der erst 22 Jahre alt und eigentlich Zehnkämpfer ist. Simon Ehammer hat sich in dieser Saison ein «zweites Standbein» erarbeitet und ist mit seinem Fabelsprung von Götzis (8,45 m) als Jahresweltbester nach Eugene gereist. Das bleibt er weiterhin, und neben der WM-Silbermedaille in der Halle im Siebenkampf eroberte er nur vier Monate später seine erste Auszeichnung im Freien und bei den Weitspringern.

Ehammer gewann in Eugen erst die 9. WM-Medaille für die Schweiz – die nächste nach Mujinga Kambundjis Bronze 2019 in Doha über 200 m. Und speziell: Er ist der erst zweite Schweizer Techniker nach Kugelstösser Werner Günthör, der an einer WM auf dem Podest steht. Günthör gewann seine drei WM-Titel 1987, 91 und 93.



Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.