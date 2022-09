Mission AKW-Kontrolle in der Ukraine – Der schwierige Weg nach Saporischschja Die Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde haben das gefährdete Atomkraftwerk erreicht. Nun beginnt eine technische Mission – allerdings eine, die gewaltige politische Implikationen hat. Nicolas Freund , Paul-Anton Krüger

Reise mit Gefahren, jetzt beginnt die Inspektion: IAEA-Chef Rafael Grossi auf dem AKW-Gelände in Saporischschja. Foto: AFP

Ein Konvoi, angeführt von einem russischen Militärfahrzeug, rollt vorbei an Strommasten, Abluftkaminen, einem Parkplatz. Es folgen gepanzerte weisse Jeeps mit dem hellblauen Schriftzug «UN» auf den Türen. Dann schwenkt die Kamera auf das graue Gebäude des Reaktorblocks Nummer 1 im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja. Es sind russische Staatsmedien, die diese Aufnahmen verbreiten: die Ankunft der Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in der Anlage.



Am Donnerstagmorgen noch hatte Generaldirektor Rafael Mariano Grossi von «verstärkten militärischen Aktivitäten» rund um das mit sechs Blöcken grösste Atomkraftwerk Europas gesprochen. «Nachdem wir schon so weit gekommen sind, brechen wir nicht ab», sagte der Diplomat. Die Risiken seien ihm bewusst – Grossi trug bereits eine blaue Schutzweste, als er sich in der 120 Strassenkilometer entfernten ukrainischen Grossstadt Saporischschja vor den Kameras äusserte. Zu wichtig sei die Mission.



Die Inspektoren sollen den Zustand des Kraftwerks begutachten, die Schäden, die durch die Kampfhandlungen entstanden sind, Ersatzteile und Strahlenmessgeräte liefern. Sie sollen die Sicherheitssysteme überprüfen und die Arbeitsbedingungen der Bedienmannschaften bewerten, das Risiko einer Atomkatastrophe minimieren. Zwei der Blöcke sind derzeit noch in Betrieb. Gefahren werden sie, wie die gesamte Anlage, von ukrainischen Technikern, die aber seit der Eroberung des Kraftwerks durch Russland im März unter der Kontrolle russischer Soldaten stehen.



Es ist eine technische Mission, das betont Grossi immer wieder, allerdings eine, die grosse politische Implikationen hat. Wochenlang hatte der IAEA-Chef mit ukrainischen und russischen Diplomaten über den Zugang verhandelt, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich eingeschaltet. Die Inspektoren mussten die Front überqueren und sich durch schwer umkämpftes Gebiet bewegen. Noch am Morgen hatte es in der Nähe Gefechte gegeben. Reaktor fünf musste nach Angaben des ukrainischen Betreibers Energodar notabgeschaltet werden, auch seien Stromleitungen getroffen worden, die zur Kühlung abgeschalteter Blöcke nötig sind. Und wieder bezichtigten sich die russische und die ukrainische Seite gegenseitig, verantwortlich zu sein.

Beide Seiten werfen der jeweils anderen vor, die Mission zu sabotieren

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sollen am frühen Donnerstagmorgen ukrainische Soldaten mit Booten in der Nähe des Kraftwerks am Ufer des Dnjepr gelandet sein – eine Provokation, so heisst es in Moskau. Sie seien aber von den russischen Truppen aufgehalten worden, die mindestens drei ukrainische Soldaten gefangengenommen hätten. Sowohl russische als auch ukrainische Quellen berichten von Beschuss mit Mörsergranaten – vom wem er ausging, lässt sich unabhängig nicht feststellen. Auch die vor der Inspektion festgelegte Route des IAEA-Konvois sei unter Feuer genommen worden. Auf von ukrainischen Truppen kontrolliertem Gebiet wurden die Inspektoren mehrere Stunden aufgehalten – wegen Sicherheitsbedenken, wie es später hiess, es habe russischen Beschuss gegeben.



Beide Seiten werfen der jeweils anderen vor, die Mission zu sabotieren. In Moskau beteuerte Aussenminister Sergej Lawrow, Russland tue alles, damit die Inspektoren ihren Job machen könnten – mahnte zugleich aber, Russland erwarte einen «unparteiischen Bericht». Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte Grossi in Kiew empfangen und die Hoffnung geäussert, dass die IAEA dazu beitragen möge, eine «Bedrohung für die Welt abzuwenden» und auf eine Demilitarisierung der Anlage hinzuwirken.



Umstritten ist aber schon, wie lange das 14-köpfige Team in der Anlage bleiben darf. Der von Russland eingesetzte Verwaltungschef der Region sagte, die Mission sei auf einen Tag angelegt. Grossi dagegen sprach von einer «ersten Phase», die mehrere Tage in Anspruch nehmen werde. Anderenfalls dürfte es den Inspektoren kaum gelingen, sich einen Überblick zu verschaffen. Er hoffe, eine dauerhafte Präsenz der IAEA in dem Kraftwerk etablieren zu können, sagte Grossi – eine Idee, die Russlands Botschafter bei der IAEA, Michail Uljanow, begrüsste. Unklar blieb, ob das mit Moskau abgesprochen war. Grossi hat als Ziel jedenfalls ausgegeben, die Situation in der Anlage zu stabilisieren. Die unausgesprochene Erwägung dahinter: Jeder Tag, den UN-Personal sich dort aufhält, erhöht die Hemmschwelle, das Kraftwerksgelände zu beschiessen.





Unklar ist nach wie vor die Lage in der Region Cherson, wo die ukrainische Armee nach eigenen Angaben seit Beginn der Woche eine Gegenoffensive begonnen hat. Ukrainische Stellen geben bewusst keine Informationen heraus, um die Operation nicht zu gefährden, wie es heisst. Der britische Geheimdienst teilte mit, die Offensive werde fortgesetzt und von «intensiven Langstreckenangriffen gegen russische Kommandoposten und Versorgungslager in den besetzten Gebieten» begleitet.



Russland hatte die Angriffe schon vor Tagen als gescheitert erklärt, und tatsächlich wurden bisher keine grossen Erfolge der ukrainischen Streitkräfte gemeldet. Laut den Experten des Institute for the Study of War in Washington D.C. ist das Vorgehen der ukrainischen Truppen in dieser Situation aber nicht ungewöhnlich. Da sie vermutlich nicht die sonst für einen erfolgreichen Angriff nötige Übermacht aufbringen kann, müsse die ukrainische Armee mit Scheinangriffen die Verteidigung testen und den richtigen Zeitpunkt für richtige Angriffe abwarten. Erfolg oder Misserfolg eines solchen Vorgehens lasse sich nicht innerhalb weniger Tage bestimmen.



