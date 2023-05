Manuel Matondo war am Wochenende nicht der einzige Kämpfer des BC Glattbrugg, der den Heimvorteil an den Deutschschweizer und Tessiner Meisterschaften in Oberglatt zum Turniersieg nutzte. In einem besonders spannenden Finalkampf setzte sich Debütant Mojtaba Sharifi in der Kategorie Elite bis 63,5 Kilogramm gegen Lukas Belic vom BC Zürich durch. Nach drei dramatischen Runden, in denen beide Athleten einander nichts schenkten und je einmal zu Boden gingen, setzte sich Sharifi nach Punkten durch. Eris Abazi, Schweizer Meister von 2021, unterlag indes nach einem engen Final in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm Seifeddine Letaief vom BC Winterthur nach Punkten. Zusammen mit den Einzel-Bronzemedaillen von Valentin Hilbi, Eduard Schneider und Frederic Wiederkehr reichte dies dem Boxcenter Glattbrugg jedoch zur Verteidigung des Mannschaftsmeister-Titels.

Darüber hinaus durften sich die Glattbrugger Gastgeber über eine rundum gelungene Veranstaltung freuen. So lockten sie die ausserordentlich hohe Zahl von 98 Athletinnen und Athleten nach Oberglatt, die in 22 Kategorien um die begehrten Titel kämpften. «Wir hatten erwartet, dass die Teilnehmerzahl höher sein würde als letztes Jahr», kommentierte Rajko Bojanic, der Präsident des BC Glattbrugg. «Aber 66 Kämpfe in zwei Tagen sind schon rekordverdächtig.» Die stolze Zahl von insgesamt 650 Fans in der Halle sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer via Livestream kamen in den Genuss zahlreicher spannender Kämpfe. Und wer sie verpasst hat, kann sie sich in einer Aufzeichnung auf Youtube anschauen. (tto)