Lauberhorn-Legenden erzählen – Diese Ski-Helden haben geschafft, was Russi, Zurbriggen und Cuche nie gelang William Besse, Bruno Kernen, Patrick Küng – sie alle haben am Lauberhorn gewonnen. Und profitieren noch immer vom Triumph im Heimrennen. René Hauri Philipp Rindlisbacher

In rasender Fahrt Richtung Triumph: William Besse 1994 am Lauberhorn. Foto: Keystone

William Besse: Sieger 1994

«Russi, Zurbriggen, Cuche – sie alle haben die Lauberhornabfahrt nie gewonnen. Ich will kein Salz in die Wunde streuen, aber wenn es selbst solch grosse Skifahrer nicht geschafft haben, muss es ein Kunststück sein, das mir am 22. Januar 1994 gelungen ist.