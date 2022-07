E-Pionier in Freienstein – «Der Sieg wäre das Tüpfelchen auf dem i» Elektrofahrzeughersteller Kyburz ist im Finale des Green Business Award. Das Unternehmen hat sich damit als eines von 3 gegen 36 Konkurrenten durchgesetzt. Martina Macias

Martin Kyburz (r.) und Olivier Groux (l.) von Kyburz Switzerland AG präsentieren der Green-Business-Award-Jury einen Meilenstein und eine absolute Neuheit im Recycling von Lithium-Batterien. Foto: PD

Das Freiensteiner Unternehmen gehört zu den weltweiten Top-Playern in Sachen Nachhaltigkeit und Elektromobilität. Kyburz Switzerland stellt unter anderem die schnellen, leisen Fahrzeuge der Schweizerischen Post her. Vor rund zwei Monaten wurde der E-Pionier deshalb für den Green Business Award nominiert. Kürzlich durfte Martin Kyburz (CEO und Gründer) nun zusammen mit Olivier Groux (Leiter Batterierecycling) in Luzern mit einem Pitch um den Finaleinzug kämpfen. Nun steht fest: Kyburz hat die 16-köpfige Jury unter dem Vorsitz von Alt-Bundesrätin Doris Leuthard überzeugt und gehört zusammen mit Planted und Energy Vault zu den Finalisten. Am 23. September wird bekannt gegeben, wer die begehrte und mit 25’000 Franken dotierte Auszeichnung erhält.