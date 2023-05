Standort vor Ebianum – Flughafen-«Sisyphus» findet beim Baggermuseum neues Zuhause Bernhard Luginbühls 12 Meter lange Plastik steht vor dem Ebianum. Nach zwei Jahrzehnten soll sie jetzt auch ihre Bewegungsmechanik zurückerhalten. Florian Schaer

Dank Hansruedi Eberhard ist der rote «Sisyphus» wieder aufgebaut. Bald soll auch die Mechanik wieder zum Laufen kommen. Foto: Sibylle Meier

Bernhard Luginbühl würde sich bestimmt freuen. Sein «Sisyphus» steht endlich wieder an einem Ort, an dem er gesehen wird. Vom Auto auf der Hauptstrasse aus, vom Velo auf dem Rheinveloweg, von allen Gästen des Baggermuseums und vielleicht sogar von den Passagieren im Anflug auf die Piste 14: Seit Ende März steht die ikonische rote Eisenplastik mit der schweren Kugel nämlich prominent vor dem Ebianum in Fisibach.