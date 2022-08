Hostel-Chefin im Interview – «Der Sommer 22 in einem Wort? Sackstark!» Carmen Balmer leitet das «Balmers», das erste und bekannteste Backpacker-Hostel der Schweiz in Matten bei Interlaken. Ihre Gäste sparen bei der Unterbringung, zugunsten des Adrenalinschubs. Chris Winteler

Hostel-Chefin Carmen Balmer: «Ich will an die Front, ich will ein bisschen Showgirl sein.» Foto: Marco Zanoni

Das Balmers ist an diesem hitzigen Mittag fast ausgestorben, die jungen Gäste sind in den Bergen, in den Schluchten, an den Seen. Ein junger Mann spielt Klavier, zwei Frauen chillen in den Hängematten. Backpacker-Pionier Erich Balmer weibelt durch die verwinkelten Zimmer, ein «What’s up?» hier, ein «high five» dort. Nein, er werde sich nicht ins Interview einmischen, sagt er ungefragt, jetzt sei die Tochter in charge. «I’m Carmen, hi there!», ruft sie. Sie müsse noch schnell einen Kontrollgang durchs Office machen, «I’ll be back in one minute». Punkt 13.13 Uhr ist die Hostel-Chefin bereit fürs Gespräch. Dass man sich hier duzt, ist selbstverständlich.