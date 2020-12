Jahresrückblick, Teil 3 – Der Sommer: Normalität mit Masken Nach dem Lockdown kehrt die Normalität zurück – soweit möglich. Wir tragen nun Masken und halten Distanz, aber Anlässe im kleineren Rahmen sind möglich. Und es kommt zu einem Super-Abstimmungssonntag. Martin Liebrich

Der Juli

Hoch die Glocke! In Dietlikon hat nun auch die katholische Kirche ein Geläut. Foto: Raisa Durandi

Seit 50 Jahren steht die katholische Kirche in Dietlikon. Jetzt hat sie auch Glocken erhalten. Am ersten Juli-Wochenende ist es so weit: Dank gelockerter Corona-Massnahmen kommt beim Aufzug des Geläuts Volksfeststimmung auf. Die Grösste der Glocken wiegt stattliche 1,3 Tonnen. Ihr Klang ist übrigens abgestimmt auf jenen der reformierten Kirche – so bleibt es harmonisch.

Seit dem 6. Juli gilt sie: Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Foto: Sibylle Meier

Sie nützt nicht, sie nützt, sie nützt nicht… sie nützt doch. Seit dem 6. Juli gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Zu Beginn der Pandemie verlautet aus Bern, die Maske nütze nicht. Das ist aber wohl eher der mangelnden Verfügbarkeit geschuldet. Ein Augenschein im Unterland zeigt, dass die Fahrgäste beim Tragen diszipliniert sind. Mittlerweile bieten die Gesichtsmasken ein gewohntes Bild.