Coronavirus in Schweden – Der Sonderweg fordert viele Todesopfer Bislang geht Schweden recht freizügig mit der Corona-Epidemie um. Doch schlechte Zahlen bringen die Regierung ins Zweifeln – sie erwägt strengere Massnahmen. Christina Berndt , Christian Endt

Gemütliches Beisammensein trotz Corona: Ein Restaurant in Stockholm in der vergangenen Woche. Foto: Reuters

Könnte es die Schweiz nicht halten wie Schweden – mit weniger Verboten und mehr Laisser-faire? Diese Frage stellt sich auch Finanzminister Ueli Maurer. Er frage sich, ob die Lockdown-Massnahmen in der Schweiz wirklich notwendig gewesen seien, so Maurer in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Der SVP-Bundesrat hatte kürzlich mit seiner schwedischen Amtskollegin telefoniert – und zeigt sich beeindruckt davon, wie gelassen die schwedische Regierung auf die Pandemie reagiert.